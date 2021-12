Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a qualifié mardi la visite d'Etat qu'il effectue en Algérie de "fructueuse et constructive", estimant qu'elle permettra de hisser les relations de coopération algéro-mauritaniennes au niveau de "la fraternité et de l'amitié unissant les deux peuples frères".

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au terme des entretiens qu'ils ont eus au siège de la Présidence de la République, M. El-Ghazouani a affirmé que sa visite en Algérie était "fructueuse, à travers laquelle nous avons réitéré notre détermination commune à redoubler d'efforts pour promouvoir et diversifier la coopération bilatérale, au mieux des intérêts des deux peuples, du grand Maghreb arabe et de toute la nation islamique".

Il a en outre souligné que les relations de coopération unissant les deux pays frères sont "larges, multiples et ancrées dans l'histoire", ajoutant "nous œuvrons aujourd'hui à les approfondir et promouvoir au niveau de la fraternité et de l'amitié entr e les deux peuples frères".

Dans le même sillage, le président mauritanien a indiqué que sa visite était "une occasion pour ancrer les relations de la coopération bilatérale", ce qui s'est traduit, a-t-il fait observer, par "la signature de plusieurs accords dans des domaines importants".

Il a également souligné que sa visite en Algérie a permis d'évoquer les relations bilatérales et de passer en revue "les principales questions internationales et régionales intéressant les deux pays".

M. El-Ghazouani a par la même remercié le Président Tebboune pour "sa généreuse invitation", lui exprimant "sa satisfaction profonde" ainsi que celle de la délégation qui l'accompagne, de "l'accueil chaleureux et de la généreuse hospitalité qui leur ont été réservés".