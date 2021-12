Le ministre des Moudjahidine et ayant droits, Laïd Rebigua, a affirmé lundi à Guelma au 12ème colloque sur feu président Houari Boumediene (1932-1978) que les générations d’aujourd’hui sont guidées par les nobles valeurs léguées par la génération de la révolution dont faisait partie Houari Boumediene dans la préservation de la patrie.

«Les générations d’aujourd’hui aspirent passionnément à connaitre les hauts faits d'armes des chouhada et des moudjahidine et sont fières de leur héritage riche en leçons qui les orientent dans la préservation du legs», a affirmé Rebigua dans son allocution d’ouverture de cette rencontre, tenue à la salle omnisports de la commune Houari Boumediene en présence d’une délégation ministérielle composée du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Youcef Cherfa, du ministre de l’Education Nationale, Abdelhakim Belabed, du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville Mohamed Tarek Belaribi et du conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif, Nazih Berramdane.

«L’Algérie e ntame actuellement une nouvelle phase vers un avenir radieux et est déterminée à continuer à corriger son orientation grâce aux cerveaux et aux bras de ses enfants loyaux qui récoltent les fruits de l’indépendance», a-t-il ajouté dans son allocution d'ouverture de ce colloque consacré au thème de «l’Algérie en mémoire, des héros et un avenir prometteur».

Il a également souligné que «les enfants de cette génération sont déterminés à préserver les gloires de leurs aïeuls et à poursuivre la marche sur la voie des hommes loyaux à l’instar de Boumediene».

M. Rebigua a également soutenu que l’Algérie a enfanté des hommes qui demeureront des «phares» à l'instar du colonel Mohamed Boukharouba alias Houari Boumediene décédé le 27 décembre 1978, relevant que «ce nationaliste loyal était et restera vivant dans la mémoire du peuple algérien comme figure révolutionnaire et un des artisans des gloires de l’Algérie».

L’intervenant a évoqué les qualités de cet homme d’exception, second président de l’Algérie indépendante affirmant qu’il était de ceux qui avaient consacré leurs vies pour leur nation et leur pays. «Boumediene, a-t-il ajouté, a été un des hommes qui avaient jeté les bases de la révolution de libération et avaient mis en place ses structures organisationnelles ayant assumé leur mission de vaincr e le colonialisme et arracher l’indépendance pour ensuite former les cadres de haute compétence pour bâtir un Etat et le préserver».

Il a ajouté en substance que «les gloires de Boumediene que les difficultés n’avaient pas entamé la détermination resteront gravés dans les esprits grâce à son abnégation, son militantisme et son esprit imbibé des valeurs de la loyauté envers ses compagnons chouhada».

Dans son intervention durant la rencontre tenue à l’occasion du 43ème anniversaire de la mort de Boumediene, le directeur de l’Institut national des études stratégiques globales, Abdelaziz Medjahed, a évoqué les positions du président Boumediene à l’échelle nationale et internationale durant ses 13 ans de gouvernance du pays dont celle envers la cause palestinienne qui, a-t-il noté, avait consolidé la place de l’Algérie parmi les autres pays.

Avant l’ouverture de la rencontre, la délégation ministérielle accompagnée des autorités de la wilaya, des séminaristes et de membres de la famille du feu président Boumediene s’était dirigée vers le domicile familial de Boumediene dans la localité de Araâra au douar Béni Addi dans la commune de Medjaz Amar où l’hymne national a été entonné et la Fatiha lue en recueillement à sa mémoire.

Organisé annuellement par l’association El Wiam pour la promotion des activités de jeunes de la commune de Houari Boumediene, ce colloque a connu la participation de plusieurs figures médiatiques dont Mohamed Bouazara en présence des autorités de la wilaya et de citoyens dont nombreux venus de plusieurs wilayas du pays.