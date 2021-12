Les travaux de la 18e Conférence des ministres arabes de l'Enseignement supérieur ont débuté mardi à Alger.

Cette conférence est organisée sous le thème :»l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans le monde arabe à l'horizon 2030: vision et orientations», en collaboration avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la science et la culture (ALECSO).

Les experts participants à cette conférence, se sont attelés, les 26 et 27 décembre courant, au débat de plusieurs thèmes relatifs à «l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans le monde arabe à l'horizon 2030: vision et orientations» et le «Système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique: état des lieux et perspectives».

Ils ont également examiné «les indicateurs mesurant la performance régionale d'utilisation de l'intelligence artificielle» , «le plan exécutif du cadre général de la recherche scientifique arabe dans les domaines socioéconomiques» et «l'utilisation de la technologie Block Chain dans l'enseignement».

Cette conférence se veut un outil pour examiner et débattre les aspects essentiels et communs au niveau des organisations arabes de l'Enseignement supérieur, mais aussi une opportunité pour cristalliser de futures visions et conceptions devant promouvoir une opération éducative de qualité pour être au diapason des différentes évolutions en matière d'enseignement supérieur aux niveaux mondial et arabe.

La conférence constituera également une occasion pour échanger les expériences à l'échelle arabe en termes d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et consolider ses structures tout en promouvant ses cadres humains et ses programmes d'enseignement et de recherche.