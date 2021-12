Les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football : l'ES Sétif et le CR Belouizdad, évolueront respectivement dans le groupe B et C en phase de poules de l'épreuve, selon le tirage au sort effectué mardi au siège de la CAF au Caire (Egypte).

L'Entente va se mesurer au Raja Casablanca (Maroc), détenteur de la Coupe de la Confédération, à Horoya AC (Guinée), et à AmaZulu FC (Afrique du Sud), alors que le CRB aura fort à faire, dans le groupe de la mort, en défiant les deux clubs tunisiens : l'ES Tunis et l'ES Sahel, et Jwaneng Galaxy FC (Botswana).

Les Sétifiens entameront la phase de poules, dont la première journée se jouera les 11 et 12 février, à Conakry pour croiser le fer avec Horoya AC, alors que le Chabab se déplacera à Sousse pour défier les Tunisiens de l'ES Sahel, où évoluent plusieurs joueurs algériens dont l'international Hocine Benayada.

Dans les autres groupes, Al-Ahly du Caire, détenteur du trophée et récent vainqueur de la Supercoupe d'Afrique, évoluera dans le groupe A, avec Mamelodi S undowns (Afrique du Sud), ainsi que les deux clubs soudanais : Al-Hilal et Al-Merrikh.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.