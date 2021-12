La responsable du programme de l’éducation et des jeunes au bureau de l’Organisation des Nations Unies pour l’enfance (Unicef Algérie), Nawèl Abdessamad, a indiqué lundi qu’une réflexion est en cours pour élargir l’expérience de l’association El Moustakbal pour le développement de Batna s’agissant du projet «Ibdaâ» à 10 wilayas des Hauts plateaux.

L’association «est parvenue à réaliser des résultats dépassant les prévisions», a précisé la même responsable au théâtre régional de Batna en marge du congrès de clôture du projet concrétisé par l’association El Moustakbal pour le développement de Batna en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’enfance Unicef, bureau d’Algérie.

Après la prouesse réalisée par l’association qui a lancé la version arabe en braille du kit de l’Unicef de l’expression et de l’innovation, il est prévu sa traduction en 2022 en langues française et anglaise pour permettre à tous les enfants du monde d’en bénéficier, a ajouté la même responsable.

Pour sa part, le coordinateur général du projet «Ibdaâ» (innovation) à l’association El Moust akbal pour le développement Miloud Samaî, a indiqué à l’APS que l’initiative s’inscrit dans le cadre des projets de l’association destinés à l’enfance et aux jeunes en vue de promouvoir les principes de citoyenneté positive et valoriser les droits de l’enfant pour contribuer à la réhabilitation du tissu social en partenariat avec l’Unicef.

La présidente de l’association El Moustakbal pour le développement, Saâda Berdjouh a souligné que le projet «Ibdaâ» lancé en juillet 2021 pour une durée de 6 mois a ciblé 15 communes de la wilaya de Batna dont la majorité sont des communes enclavées et a permis à 1.200 personnes âgées entre 10 et 19 ans de bénéficier de kit d’expression et d’innovation.

S’agissant des projets Upshift, la même responsable a fait part de 100 jeunes porteurs de projets âgés entre 19 et 24 ans ayant bénéficié de camps d’entrainement soldés par la sélection de 3 projets devant bénéficier d’accompagnement pour leur concrétisation sur le terrain.

Le congrès de clôture du projet «Ibdaâ» (innovation) de l’association El Moustakbal de Batna a été marqué par la présentation du bilan du projet depuis son début et les phases traversées en présence des différents partenaires et bénéficiaires de l’expérience et des témoignages vivants ont été donnés par des jeunes innovants de plusieurs co mmunes de la wilaya.