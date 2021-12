Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, a affirmé, jeudi à Alger, que la prise en charge du dossier de l'emploi figurait parmi "les priorités" du Gouvernement, relevant l'existence d'une coordination entre les secteurs concernés afin de contribuer dans ce domaine.

Répondant à une question du membre du Conseil de la nation, Mohamed Boubatima, sur l'emploi des diplômés universitaires, lors d'une plénières consacrée aux questions orales, le ministre a fait savoir que "le dossier de l'emploi s'inscrivait en droite ligne des priorités du Gouvernement, compte tenu de sa relation avec le développement social et économique créateur de richesse et de postes d'emploi", soulignant la coordination des efforts des secteurs concernés dans ce domaine.

Après avoir fait état des mesures prises en matière de promotion de l'emploi, à l'instar de la commission nationale en tant qu'appareil consultatif et d'évaluation de toutes les questions liées à l'emploi, M. Cherfa a rappelé les missions de cette commission, composée de représentants de plusieurs secteurs, qui vise à mettre en oeuvr e les programmes de développement de l'emploi et proposer des mesures pour l'amélioration des programmes publics dans ce domaine, outre le développement des initiatives locales pour la promotion de l'emploi.

Il a rappelé, en outre, les acquis réalisés dans le domaine de l'emploi, notamment en termes de nombre de postes d'emploi au profit des diplômés universitaires, en sus de la création de projets dans le cadre de la création de micro-entreprises.

"En dépit de la conjoncture sanitaire qu'a connu le pays du fait de la pandémie du covid-19 et ses retombées sur le monde du travail, une continuité a été enregistrée quant à la création d'activités et de nouveaux postes d'emploi au profit des jeunes", a assuré le ministre, relevant les efforts du Gouvernement visant à mettre en place une série de mesures et de mécanismes à même de renforcer l'accompagnement et d'appui de la création de micro-entreprises et de start-up.

En réponse à une autre question du sénateur, Abdelkader Djedia sur les mesures prises pour la prise en charge du dossier de l'emploi au Sud, particulièrement à Ouargla, le ministre a souligné que son secteur veille au bon déroulement de ce domaine, ajoutant que "le traitement de la question de l'emploi nécessite la conjugaison des efforts de tout un chacun et la mise en place des mesures adaptées aux exigences du marché du travail au niveau local".

Il a rappelé, dans ce sens, les mesures prise pour la gestion du marché du travail dans les wilayas du Sud, notamment en ce qui concerne une gestion transparente et ferme de ce dossier.

Pour ce qui est du renforcement du contrôle dans le domaine de l'emploi, M. Cherfa a affirmé avoir "instruit les services d'inspection de veiller à l'application des procédures législatives et réglementaires en vigueur", mettant en avant les mesures prises pour la modernisation du service public de l'emploi, à l'image du traitement à distance des offres d'emploi à l'échelle nationale.

Cette modernisation, ajoute M. Cherfa, vise à "unifier les procédures d'emploi en matière d'offres d'emploi et réduire les délais de traitement en toute transparence dans les délais impartis", en sus de la communication des offres aux demandeurs d'emploi par SMS en vertu des conventions de partenariat signées par l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) et les opérateurs de téléphonie mobile.