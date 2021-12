Le président du Parlement arabe, Adel Abdulrahman Al Asoomi a salué "le rôle de l'Algérie" dans l'organisation du sommet arabe prévu en mars prochain à Alger, a indiqué, jeudi, un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN). "Le Parlement arabe a tenu jeudi 23 décembre 2021 sa deuxième séance de la 2ème session de la 3ème législature du Parlement présidé par le Parlement jordanien, au cours de laquelle le président du Parlement arabe a salué le rôle de l'Algérie dans l'organisation du prochain sommet arabe". Pour sa part, le président du Parlement jordanien a salué "la résistance algérienne pour l'indépendance après plus de 130 ans de colonisation", jurant par l'emblème national algérien que "la Palestine obtiendra son indépendance quoi qu'il en coûte". "La résistance algérienne est l'exemple le plus éloquent de la poursuite de la lutte", a-t-il poursuivi. En marge des travaux de la séance du Parlement arabe "une délégation parlementaire algérienne a rencontré le président du comité Palestine au Parlement arabe, Ahmed Azam, en présence de l'ambassadeur de l'Algérie à Amm an (Jordanie)", précise la même source. Lors de la rencontre, M. Azam s'est félicité des "résultats de la visite du président palestinien Mahmoud Abbas en Algérie et du soutien de l'Algérie à la cause palestinienne, souhaitant que le prochain sommet arabe soit au niveau des aspirations de la Nation arabe". Par ailleurs, M. Mohamed Khaouane a prêté serment en sa qualité de nouveau membre du Parlement arabe lors d'une séance plénière du Parlement.