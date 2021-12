L'Algérie accueillera à partir de dimanche au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, les travaux de la 18e Conférence des ministres arabes de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Organisée sous le thème "l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au monde arabe d'ici 2030: vision et orientation" en partenariat avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALESCO), cette Conférence s'étalera sur 3 jours, à savoir dimanche et lundi au niveau des experts et mardi au niveau des ministres, a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette rencontre sera consacrée à l'examen et à l'enrichissement des thèmes suivants: l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au monde arabe d'ici 2030: vision et orientation et le système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Algérie: état des lieux et perspectives", a précisé la source. Les participants devront également aborder les thèmes relatifs à la mise en place d'indicateurs de performance régionaux pour l'usage de l'intelligence artificielle, le plan d'action de la recherche scientifique arabe dans les domaines culturels, sociaux et économiques et l'exploitation de la technologie "blockchain" dans l'enseignement, a conclu le communiqué.