Le Sénat italien a adopté le premier budget de la coalition hétéroclite dirigée par Mario Draghi, qui prévoit des baisses d'impôts de huit milliards d'euros l'an prochain afin de soutenir l'économie et réduire la pression fiscale sur les familles et les entreprises. Présentée en octobre en Conseil des ministres, cette loi de finances 2022 «expansive» a été adoptée dans la nuit de jeudi à vendredi par 215 voix pour, 16 contre et aucune abstention à l'issue d'un vote de confiance. Elle devrait être approuvée avant la fin de l'année par la Chambre des députés.

Les principaux bénéficiaires des réductions fiscales «sont les salariés et retraités aux revenus faibles et moyens», avait assuré le chef du gouvernement italien mercredi devant la presse. Au total 32 milliards d'euros ont été consacrés à des mesures visant à relancer l'économie et à soutenir ménages et entreprises, dans un contexte de rebond de la pandémie de coronavirus.

L'impôt sur le revenu a été chamboulé, en réduisant le nombre de tranches d'imposition de cinq à quatre ainsi que les taux et en augmentant certains abattements fiscaux pour les bas salaires. La troisième tranche d'imposition, celle des revenus compris entre 28.000 et 50.000 euros, connaîtra la baisse la plus importante, passant d'un taux de 38% à 35%. A l'inverse, la tranche des revenus supérieurs à 50.000 euros verra sa taxation augmenter, de 41% à 43%, le taux maximal appliqué jusqu'ici sur les revenus dépassant 75.000 euros.

La réforme fiscale exonère également quelque 835.000 travailleurs indépendants du paiement de l'impôt régional sur les entreprises (IRAP). Afin d'atténuer la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement prévoit au moins 3,8 milliards d'euros en 2022 pour contenir la forte hausse des factures des ménages, après y avoir consacré 4,2 milliards d'euros en 2021. Le paiement des factures du début de l'an prochain pourra être étalé sur dix mois. «Nous sommes prêts à ajouter des ressources supplémentaires si l'évolution des prix ne se stabilise pas», a promis Mario Draghi.