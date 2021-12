Les prix à la production industrielle, hors hydrocarbures, du secteur public national ont enregistré une hausse de 3% au troisième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, selon les données communiquées par l'Office national des statistiques (ONS).

Détaillant l'évolution des prix par secteur d'activité durant la période juillet-septembre 2021, l'ONS a relevé une hausse des prix à la production du secteur de l'énergie de 3,2 % comparativement au deuxième trimestre qui avait connu une baisse de 2,4%. Cette tendance haussière a également touché les mines et carrières dont l'évolution des prix est passée de 0,3% au deuxième trimestre à 5,3% au troisième trimestre.

Des augmentations des prix ont concerné certaines activités durant la même période, notamment les prix de la branche de l'extraction du minerai de phosphates (+7,2%). Les ISMME (industries sidérurgiques métalliques, mécaniques, électriques et électroniques) ont grimpé de 8,2% au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre qui a connu une variation de 5% «de moindre ampleur mais qui reste importante», commen te l'office.

Dans ce secteur, la sidérurgie et transformation de la fonte et acier ainsi que la fabrication des biens intermédiaires métalliques, mécanique et électriques affichent des hausses respectives de 8,4% et de 18,1%. Quant aux industries chimiques, ils ont accusé une variation de 0,4% au troisième trimestre par rapport au deuxième qui a connu un taux beaucoup plus important (+2,7%). La chimie organique de base a marqué une croissance de 11%.

Les industries agroalimentaires, eux, ont connu une baisse de de 1%, induite par la variation des prix du travail, de grains et d'aliment de bétail (respectivement 1,7% et 0,7%). En revanche, l'industrie du lait a affiché une hausse de 1,1%.

Les industries textiles ont connu croissance de 8,2%, selon l'ONS expliquant que «le principal facteur de cette tendance semble être les biens de consommations textiles (+14,9%)». L'office relève également une hausse des prix à la production de l'industrie des cuirs et chaussures dont l'évolution est passée de 1,6% au deuxième trimestre à 4% au troisième trimestre. Les prix des biens intermédiaires affichent une hausse de 2,5%, ceux des biens de consommation de 4,8%.