En dépit du renforcement des mesures visant à lutter contre la Covid-19 et la mobilisation des équipes médicales à travers les administrations et les structures publiques, le taux de vaccination est jugé "très faible" à Constantine, a déclaré jeudi le directeur local de la santé.

Ce constat a été établi par les services locaux du secteur, notamment depuis le début du mois de décembre en cours, suite à l’organisation des sorties sur le terrain pour la vaccination des travailleurs des administrations, directions et infrastructures publiques tous corps confondus, a indiqué à l'APS le directeur de la santé, Abdelhamid Bouchelouche qui a qualifié cette opération de "très timide''.

Aussi et en dépit de l’intensification des programmes de sensibilisation et de vulgarisation autour des risques de cette pandémie, parfois mortelle, les actions de vaccination engagées à travers les diverses structures tous secteurs confondus, à l’instar de ceux de l’éducation nationale, de la formation et de l’enseignement professionnels (centres et instituts ), de l’enseignement supérieur (facultés et résidences universitaires ) ainsi que le secteur de l’agriculture, demeurent "non bénéfiques", a-t-il révélé.

Dans ce même contexte, le même responsable a cité comme exemple la dernière sortie relative à la vaccination des employés de la direction de programmation et du suivi du budget, où sur 43 personnes inscrites, seuls cinq (5) employés étaient d’accord pour se faire vacciner.

Le même responsable a également rappelé que la décision relative à la relance de la vaccination est inscrite dans le cadre de l’élargissement des mesures prises par le ministère de la Santé, visant à toucher le maximum de franges de la société.

Dans la wilaya de Constantine la situation épidémiologique exige en ce moment une vaccination massive qui "constitue la seule solution" pour sortir de cette crise sanitaire et lutter contre les variants Delta et Omicron du coronavirus, considérés comme les plus dangereux et les plus répandus actuellement, a insisté M. Bouchelouche.

"Nous vivons une crise sanitaire complexe pouvant être à l’origine de nombreux décès", a encore indiqué la même source qui a préconisé de "faire plus de pédagogie pour que les gens fassent le vaccin pour atteindre l’immunité collective et éviter surtout d’enregistrer des cas de réinfection" .

Depuis février 2021, date de la ncement de la vaccination anti-Covid 19 à l’échelle locale, près de 350.000 citoyens ont bénéficié du vaccin à travers les 12 communes de la wilaya y compris les nouveaux sites urbains à forte densité démographique à l’image du pôle urbain d’Ain Nahas et les villes Massinissa et Ali Mendjeli, selon les dernières statistiques établies par la direction du secteur.

Il est à signaler que le secteur de la Protection civile a participé, de son côté, par l’organisation d’actions similaires avec environ 13.000 doses de vaccin administrées au profit de diverses catégories de la société.