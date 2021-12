Les services de police d'El-Bayadh ont démantelé un réseau international spécialisé dans le trafic et la contrebande de drogue et saisi près de 50 kg de kif traité, a-t-on appris jeudi auprès de la direction de la sûreté de wilaya.

Les éléments de la brigade de lutte anti-drogue du service de la police judiciaire ont exploité des informations faisant état des activités d'un réseau criminel composé de six individus versés dans la contrebande et le trafic de drogue.

L’enquête a conduit à l'arrestation d'un membre du réseau dans la wilaya d’El Bayadh.

Après avoir étendu la juridiction à deux wilayas voisines, en coordination avec le ministère public, les autres membres du réseau ont été arrêtés, dont deux de nationalité étrangère.

Une perquisition au domicile des suspects a permis de découvrir une quantité de 49,700 kg du kif traité.

Cinq véhicules utilisés par les trafiquants et une somme de plus de 2 millions de dinars provenant des recettes du trafic ont été saisis.

Après complément des investigations et des procédures judiciaires, un dossier a été constitué contre les membres de ce réseau criminel poursuivis pour les chefs d’inculpation de détention et transport de drogue, importation frauduleuse de drogue, trafic au plus haut degrés représentant une menace sur la sécurité et la santé publique.

Présentés devant la justice, ces trafiquants ont été placés sous mandat de dépôt, a-t-on conclu.