Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Ziane Benatou a reçu l'ambassadeur de Bulgarie à Alger, Roumen Petrov, avec lequel il a examiné la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, les deux parties ont examiné «les voies et moyens de renforcer et de développer la coopération bilatérale dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur sa page facebook.

La rencontre a également été une occasion de réaffirmer les relations «solides» unissant les deux pays, conclut le document.