Pas moins de 225 athlètes représentant 45 clubs de 20 wilayas participent au championnat d'Algérie de Kung-fu Wushu dames dans les catégories minimes, cadettes, juniors et séniors, dont le coup d'envoi a été donné vendredi à la salle omnisports «chahid Alouet Tayeb» de Tissemsilt.

Organisée deux jours durant, par la Fédération algérienne de boxe, en collaboration avec la ligue de wilaya et la direction de la jeunesse et des sports, la compétition se déroulera dans des combats de Sanda ainsi que des épreuves de mouvements de Taolu, encadrés par 36 juges. Le président de la Fédération algérienne de Kung fu Wushu, Yahia Beddour, a indiqué à l'APS que ce tournoi permettra de sélectionner les meilleures sportives devant renforcer l’équipe nationale dans la perspective de la Coupe d’Afrique de Sanda prévue fin mars 2022 à Alger et le championnat d’Afrique des jeunes qui se déroulera à la mi-avril prochain à Alger.

D'autres part, le même responsable a précisé que l'instance fédérale a programmé durant la saison sportive en cours plusieurs stages de formation au profit des entraîneurs n ationaux, régionaux et locaux dans la spécialité de Kung fu Wushu, dans le but d'assurer un encadrement de qualité pour les jeunes athlètes dans les divers clubs à travers le pays.