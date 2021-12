Une convention liant le Comité d'organisation des jeux méditerranéens (COJM) et les Scouts musulmans algériens sera signée prochainement dans le cadre des préparatifs de la 19e édition des JM prévue à Oran lors de l'été 2022, a-t-on appris samedi auprès du COJM.

A ce propos, le président de la commission de la formation et du volontariat au sein du COJM, Aoussine Seddiki, a indiqué à l'APS s'être réuni, jeudi passé, avec le responsable local des scouts musulmans, pour préparer la convention en question. «Nous avons déjà établi le brouillon de la convention qui sera révisé par la direction centrale des scouts avant de le valider et passer par la suite à la signature officielle du document dans les prochains jours», a expliqué le représentant du COJM.

Les termes de ladite convention portent sur ''l'échange des expériences entre les deux parties, l'implication des membres des scouts dans l'organisation des JM et surtout profiter de leur expérience pour faire la promotion de la manifestation sportive», a-t-il ajouté. Du côté du COJM, on table énormément sur l'apport des SMA vu la riche expér ience de leurs membres dans l'organisation des différents évènements acquise notamment de leurs nombreuses actions de volontariat et bienfaisance, a souligné M. Seddiki.

Une fois la convention signée entre les deux parties, les scouts qui seront retenus dans l'effectif des volontaires concernés par les JM, seront affectés ''chacun selon ses compétences'' vers les différentes commissions spécialisées relevant du COJM, a-t-on souligné de même source. La commission de la formation et du volontariat du COJM est en train de ratisser large pour doter leur comité d'un ''contingent'' de volontaires de qualité, dont le rôle est prépondérant dans la réussite de toutes les grandes épreuves internationales. C'est dans cette optique aussi que le COJM a signé une autre convention avec l'Université Oran-2 visant à mobiliser le milieu universitaire dans l'organisation de la manifestation sportive que l'Algérie se prépare à accueillir pour la deuxième fois de son histoire, rappelle-t-on.