Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra recevra samedi au Théâtre régional de Batna, le bouclier de la fidélité du Festival Aurassi dans sa 7e édition, en tant que leader de la diplomatie algérienne, a indiqué le Forum des Aurès pour la solidarité et le développement.

Le commissariat de la 7e édition du festival Aurassi a choisi M. Ramtane Lamamra, parmi les personnalités distinguées en tant que leader de la diplomatie algérienne.

M. Lamamra est "parmi les meilleurs fils de l'Algérie, la voix de la Patrie dans les fora internationaux, l'homme aux missions difficiles par excellence, un diplomate chevronné et un visionnaire exceptionnel", ajoute le Forum qui supervise le festival.

Qualifiant M. Lamamra d' "architecte des processus de paix dans le monde", le Forum rappelle que le chef de la diplomatie algérienne a, à son actif, 45 ans d'expérience diplomatique, car il s'est forgé une réputation sur la scène diplomatique au double plan continental et mondial grâce aux grandes missions qui lui ont été confiées par l'Union africaine (UA), par l'Organisation des Nations unies (ONU) et par les instituts et les centres d'études de référence mondiale, à l'instar de l'International Crisis Group (ICG) et de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).