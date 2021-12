Plus de 140 jeunes représentant plusieurs wilayas du pays participent aux olympiades des activités de jeunes, ouvertes jeudi après-midi à l’Institut régional de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation "Fodil El-Ouartilani" à Ouargla.

Dans une allocation d'ouverture, le wali de Ouargla, Mustapha Aghamir, a mis en avant l'importance de cette manifestation qui constitue un rendez-vous d'échange de savoir-faire, de partage et de renforcement des liens de fraternité et d'amitié, en appelant les participants à faire preuve de fair-play.

La 4ème édition de cette manifestation juvénile, placée sous le slogan "Jeunesse innovante de l’Algérie nouvelle", comprend un programme riche et varié composé de diverses compétitions et activités éducatives, culturelles et sportives, dont le Soroban (technique de calcul mental), la musique et les jeux d’échecs, selon les organisateurs.

Des expositions de créations de jeunes dans différents domaines, dont les énergies renouvelables, ainsi que des spectacles artistiques font partie du programme de ce rendez-vous qui s’étalera sur cinq jours (23-27 décembre).

Ces olympiades ont pour objectifs d’accompagner les jeunes créateurs dans les domaines scientifiques et artistiques, de promouvoir la compétitivité entre eux, en plus de développer leur sens artistique et de créativité et de contribuer à l’ancrage de l’esprit de citoyenneté et des nobles valeurs de tolérance chez les générations montantes, ont-ils souligné.

La création d’un réseau numérique pour assurer un contact permanent entre les jeunes, la découverte de nouveau talents et la promotion du tourisme interne, sont d’autres objectifs de cette manifestation juvénile qui prévoit également des circuits touristiques au profit des participants, ajoute la source.

S’inscrivant dans le cadre du calendrier des programmes retenus par le secteur de la Jeunesse et des Sports pour l’exercice 2021, la 4ème édition des olympiades des activités de jeunes sera sanctionnée par une remise des prix d’encouragement aux lauréats des différentes compétitions des meilleures œuvres et activités.