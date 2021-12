La 10e journée de Ligue 2, prévue samedi à 14h00, s'annonce particulièrement difficile pour les leaders des Groupes Est et Ouest, respectivement la JS Bordj Ménaiel et le RC Kouba, car appelés l'un comme l'autre à jouer contre un concurrent direct pour l'accession.

Certes, la JSBM partira avec un léger avantage par rapport au Raed koubéen, car elle aura l'avantage de recevoir l'USM Khenchela au stade Djilali-Bounaâma, à Boumerdès, alors que le RCK devra jouer en déplacement chez son dauphin, le MC El Bayadh.

Malgré ce léger avantage, la mission reste périlleuse pour les Rouge et Noir, car l'USMK compte parmi les équipes les plus coriaces du Groupe Centre-Est, et qui a largement fait ses preuves en ce début de saison, en témoigne sa troisième place au classement général, avec dix-huit points.

L'USMK ne compte d'ailleurs que trois longueurs de retard sur son futur adversaire, faisant qu'elle pourrait le rejoindre en cas de victoire ce samedi, surtout si l'USM Annaba (2e/21 pts) ne parvient pas à l'emporter à domicile contre la JSM Béjaïa (5e/14 pts).

De sérieux enjeux donc, entre les ténors des différents Groupes, ce qui devrait donner un cachet particulier aux chaudes empoignades qui les opposeront ce samedi.

Autre duel intéressant, qui mérite d'être suivi, le déplacement du CR Témouchent (4e) chez le GC Mascara (3e), surtout qu'il est susceptible de rapprocher sensiblement le vainqueur du leader koubéen.

Par ailleurs, cette 10e journée de Ligue 2 sera marquée par plusieurs duels entre anciens pensionnaires de l'élite, particulièrement dans le Groupe Centre-Est, à savoir : US Chaouia – AS Aïn M'lila, MO Béjaïa – MC El Eulma et JSM Skikda – CA Bordj Bou Arréridj.

Outre les duels de sommet de tableau et les oppositions entre anciens clubs de Ligue 1, il y aura également des joutes intéressantes parmi les formations de bas de tableau, notamment dans le Groupe Centre-Ouest, où l'USM El Harrach (14e) recevra le SKAF Khemis Meliana (15e et avant-dernier). Soit un match à six points pour chacun de ces deux clubs, qui devront donc le négocier convenablement, pour espérer enclencher éventuellement un parcours d'éloignement de la zone rouge.