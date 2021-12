Le handisport algérien a nouvelle fois, marqué le paysage sportif algérien, avec une année 2021, particulière et riche en consécrations aussi bien en sports collectifs qu'en Individuels, le tout clôturé par une belle prestation aux derniers Jeux paralympiques de Tokyo où les athlètes ont eu le mérite de porter très haut l'étendard algérien, comme lors des sept précédentes éditions.

Sur le plan international, les athlètes paralympiens, avec un total de 12 médailles aux Jeux de Tokyo (4 or, 4 argent et 4 bronze), deux nouveaux records du monde, deux records des Jeux et quatre records d'Afrique, ont inscrit en lettres d'or, le nom de l'Algérie dans le Top 30 au classement final du rendez-vous, sur une soixantaine de pays classés et plus d'une centaine de participants. Des résultats remarquables qui ont suscité l'admiration des techniciens étrangers présents ainsi que ceux du Comité International Paralympique.

Ainsi, parmi les belles performances, il faut noter celles de Skander-Djamil Athmani (classe T13) qui, pour ses premiers Jeux, a réussi deux médailles: une en argent (100 mètres) et l'autre en or sur le 400 mètres remportée haut la main devant le champion en titre et recordman de l'épreuve, le Marocain Mohamed Amguoun, avec à la clé un nouveau record du monde.

L'on cite également l'exploit d'Asmahane Boudjadar, médaillée d'or au lancer de poids (catégorie F33), avec à la clé un nouveau record paralympique (7,10 mètres), celui de Safia Djelal, parée d'or au poids (catégorie F57) accompagné d'un record du monde (11.26 mètres), mais encore la performance de la judokate Chérine Abdellaoui (mal-voyante), détentrice de l'or chez les moins de 52 kilos, après sa victoire par ippon, en finale.

"Je tenais à décrocher cette médaille pour confirmer ma progression depuis l'édition de 2016. J'avais cette envie de ne pas décevoir ceux qui étaient derrière mois et me soutenaient à chaque sortie. Je dédie ce titre au Président de la République, à mon public et au peuple algérien", avait alors indiqué Abdellaoui.

Toujours en sports individuels, le para-powerlifteur algérien Hocine Bettir (-65kg) s'est aussi distingué, grâce à une charge à 192kg qui lui a offert la médaille de bronze, le premier titre paralympique en powerlifting dans l'histoire du handisport national. D'ailleurs durant la même année, Bettir (31 ans) a obtenu le titre suprême en Coupe du monde de Dubaï qui est venu s'ajouter à son riche palmarès.

D'autres athlètes ont marqué leur passage à Tokyo, en obtenant des médailles d'argent et de bronze, à l'image Kamel Kardjana (argent au poids), Abdelkrim Krai (argent au 1500 m), Nassima Saifi (argent au disque), Walid Ferhah (bronze au Club), Lynda Hamri (bronze/en Longueur) et Mounia Gasmi (Massue).

Ces douze consécrations ont constitué une "belle moisson" qui a éclipsé la participation des "valides" aux Jeux olympiques tenue dans la ville de Tokyo, et dont la délégation est tristement revenue sans aucune médaille.

La visibilité du handisport s'est accrue durant l'année passée et les résultats des paralympiens algériens seront, à leur grande joie, un tournant important pour eux et pour le handisport national en général. En effet, sur décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, donnée lors d'une cérémonie en hommage aux athlètes, "des instructions pour une meilleure prise en charge des athlètes aux besoins spécifiques" ont été données, pour que "plus aucune distinction ne sera désormais faite entre les athlètes algériens" qui représentent les couleurs nationales et qui désormais vont bénéficier d'un même soutien.

Pour les athlètes "l'accueil officiel qui leur a été consacré par les hautes autorités de l'Etat, depuis leur arrivée de Tokyo, est un signe de reconnaissance, une source de fierté et un fort encouragement pour eux, car cela les booste à continuer à travailler dans le but de décrocher davantage de médailles".