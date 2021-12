Le Pr. Abdessamad Fathi, vice-coordinateur du "Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation" a affirmé que les sionistes qui occupent la Palestine "cherchent également à occuper le Maroc et à le saboter économiquement, politiquement et socialement".

Participant à un sit-in à Rabat, tenu mercredi, dans une atmosphère marquée par le siège sécuritaire, M. Fathi a précisé que cette décision avait été "imposée au peuple marocain, et nous sommes contre la normalisation qui va à l'encontre de l'intérêt de la Palestine et du Maroc, nous tenons pour responsables ceux qui ont signé cet accord", faisant remarquer que "le pays se vend et se détruit en vertu de cet accord".

Pour sa part, M. Tayeb Madmadh, coordinateur du "Front", a indiqué que les manifestations tenues mercredi venaient "commémorer l'événement maudit au cours duquel les autorités marocaines ont signé l'accord de normalisation avec l'ennemi sioniste".

Et d'affirmer que le Front en a fait une journée nationale de protestation, preuve en est, "plus de 40 villes ont battu le pavé pour dénoncer les accords de normalisation et de coopération militaire, l'objectif étant de mettre en échec et de criminaliser la normalisation".

A l'occasion du premier anniversaire de l'accord de normalisation avec l'entité sioniste colonisatrice, correspondant au 22 décembre, le "Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation" avait annoncé l'organisation de sit-in sous le slogan "Notre combat se poursuivra jusqu'à la mise en échec des deux accords de normalisation et de coopération militaire perfide", afin d'exprimer le rejet de la normalisation par le peuple marocain.