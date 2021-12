La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) a convenu, jeudi, avec son homologue égyptienne de réactiver le Conseil d'affaires algéro-égyptien et d'organiser un forum économique durant le premier trimestre de 2022.

Un accord convenu lors d'une séance de travail qui a réuni, par vidéoconférence, la DG de la CACI, Wahiba Bahloul, avec le DG de la Fédération des chambres de commerce égyptiennes, Alaa Ezz, avec la participation de l'attaché commercial à l'ambassade d'Egypte en Algérie, Yasser Al-Qurani, indique un communiqué de la CACI.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations commerciales algéro-égyptiennes, en ce sens que "de nombreuses questions liées à la construction d'une économie forte et diversifiée au profit des deux pays ont été abordées".

Il a également été question de "travailler ensemble pour surmonter les difficultés et relever les défis auxquels sont confrontées les économies des deux pays", à travers "l'intensification des échanges commerciaux, l'unification des positions dans les fora internationaux et régionaux, et la consolidation des liens et des échanges de délégations économiques entre les deux chambres".

Dans le même contexte, les deux parties ont souligné "l'importance de renforcer la coopération et les relations multilatérales dans divers domaines, notamment en unifiant les visions, les orientations et les positions dans le cadre de l'Union des chambres arabes ou encore de l’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée (ASCAME), étant donné que l'Egypte préside la session actuelle".

A noter qu'il a été décidé de réactiver, ce jeudi, le Conseil d'affaires algéro-égyptien, créé officiellement en 2019.