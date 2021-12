Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a supervisé jeudi à Alger le lancement officiel du portail électronique dédié aux marchés publics, une plateforme devant garantir davantage de respect des principes d'accès à la commande publique et consacrer l'égalité entre candidats et la transparence des procédures.

Ce portail ambitionne de substituer progressivement les supports physiques par des dossiers électroniques pour des procédures plus efficaces et simplifier les relations entre les opérateurs économiques et les services contractants, selon les explications fournies lors de la cérémonie de lancement.

La plateforme offre plusieurs avantages, principalement un contrôle et un traitement "efficace" des dépenses publiques par les principales parties concernées, la lutte contre la corruption, la promotion de la compétitivité et la réduction des coûts.

Le portail permettra aussi de diffuser et d'échanger en ligne les documents et les informations relatives aux marchés publics.