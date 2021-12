Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a annoncé, jeudi à Alger, l'achèvement de l'opération de recensement du foncier industriel en zones industrielles et zones d'activité, précisant que les lots disponibles et récupérés (inexploités) seront redistribués aux véritables investisseurs.

Répondant à une question du membre du Conseil de la nation, Ayache Djebablia (FLN) lors d'une plénière présidée par Ahmed Bennai, vice-président du conseil, M. Zaghdar a fait savoir que "l'opération de recensement a touché toutes les wilayas", précisant que son département ministériel était sur le point de "récupérer les fonciers inexploités pour les redistribuer aux investisseurs productifs".

Le ministre a souligné, dans ce cadre, l'importance du foncier industriel, une richesse "très demandée" par les opérateurs économiques, saluant les dispositions prises par les pouvoirs publics pour assurer le foncier industriel, en modifiant son système de gestion pour lever les obstacles et faire face aux cas de blocage dans l'octroi et la gestion du foncier.

Il a évoqué, à ce titre, la création de la nouvelle agence du foncier industriel, un organisme à même de lever les obstacles bureaucratiques pour faciliter l'obtention du foncier, vu qu'il jouira de toutes les prérogatives dans l'opération de distribution et d'aménagement de ces zones.

A une question sur la possible création de nouvelles zones industrielles dans la wilaya de Batna, le ministre a précisé que Batna, qui figure parmi les wilayas des Hauts Plateaux auxquelles les pouvoirs publics accordent un grand intérêt, dispose de quatre zones industrielles (Batna, Barika, Aris et Ain Yakout) avec une superficie de 626 ha, répartie en 457 lots réservés aux projets d'investissement.

Cette wilaya compte aussi neuf zones d'activités d'une superficie totale de 389 hectares, répartie sur 652 lots dédiés à abriter les projets d'investissement, a-t-il ajouté.

A ce titre, le ministre a évoqué la possibilité de créer de nouvelles zones industrielles dans la wilaya, soulignant que cette opération relève des prérogatives du wali qui peut prendre une décision pour l'aménagement des zones d'activité au profit des start-up et leur financement sur budget de la wilaya.

S'agissant de l'interruption d'activités au niveau de certaines entreprises économiques dans la même wilaya, telle l'usine de montage de véhicules "Kia Motors", dont les capacités de recrutement s'élèvent à "4.000 travailleurs", M. Zaghdar a précisé que son département ministériel était en passe de lever toutes les contraintes ayant entravé l'activité de ces entreprises économiques, après leur recensement, rappelant les décisions du président de la République qui a évoqué, lors de la conférence nationale sur la relance industrielle, la situation de ces entreprises (au nombre de 402 entreprises à l'arrêt) et a ordonné de "relancer leur activité en vue de promouvoir le développement et créer des postes d'emploi".

A une question du député Mahmoud Kissari (même formation politique) sur "la difficulté" d'importation du matériel de tour, le premier responsable du secteur a indiqué qu'il "n'y a aucun texte juridique qui interdit de façon spécifique l'importation de ce matériel ou tout autre matériel industriel non produit localement".

Afin de faciliter l'investissement et de lever les contraintes bureaucratiques, M. Zaghdar a rappelé les instructions adressées aux responsables du secteur à l'effet d'ouvrir un dialogue avec les opérateurs économiques et d'écouter et prendre en charge leurs préoccupations via la plateforme électronique "Istithmari".