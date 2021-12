L'Algérie a été le théâtre, durant l'été de l'année 2021, d'une série d'incendies criminels ayant touché plusieurs wilayas, dont les réelles ramifications s'étendent et se prolongent jusqu'au Makhzen, dans une vaine tentative de déstabiliser l'Algérie.

Ne s'étant pas contenté de fomenter, depuis plusieurs années déjà, des coups fourrés contre l'Algérie, tout en affichant officiellement une amitié de façade pour se disculper et se dédouaner à chaque fois, le Makhzen a actionné ses relais et ses suppôts du MAK (Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie) et de Rachad (groupes terroristes) pour tenter d'embraser toute l'Algérie.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, avait alors soutenu que le Maroc a coopéré avec les deux groupes terroristes (MAK et Rachad), dont l'implication dans les crimes odieux liés aux incendies qu'a connus un certain nombre de wilayas du pays a été prouvée.

Le chef de la diplomatie algérienne avait également pointé du doigt, dans ce sillage, les deux organisations d'être derrière l'assassinat et la torture, le 11 août 2021, du citoyen Djamel Bensmaïl, venu participer à l'extinction des incendies. Le défunt a été lynché par une foule en délire à Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou).

Une réunion du Haut Conseil de sécurité, tenue le 18 août dernier, sous la présidence du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, avait décidé d’intensifier les efforts des services de sécurité pour l’arrestation du reste des individus impliqués dans les deux crimes, ainsi que tous les membres des deux mouvements terroristes qui menacent la sécurité publique et l'unité nationale, jusqu'à leur éradication, notamment le +MAK+ qui reçoit le soutien et l’aide de parties étrangères, notamment le Maroc et l'entité sioniste.

La présidence de la République avait précisé que "les actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc contre l'Algérie ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières Ouest".

L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, depuis août dernier, sur fond d'actes hostiles perpétrés par Rabat contre l'Algérie.

Dans ce sens, le Makhzen a usé de ruses et de stratagèmes pour tenter d'atteindre l'Algérie: inonder le pays de drogue (Hachich) qu'il essaye de déverser à travers les frontières Ouest, constitue l'un de ses plans déstabilisateurs, l'objectif étant d'enfoncer la jeunesse, de la détourner du savoir, de l'équilibre spirituel et intellectuel.