Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), membres au Parlement arabe, ont été reçus, jeudi en Jordanie, par le président du Parlement arabe, Adel Abdulrahman Al Asoomi, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

La rencontre a permis d'évoquer "le mode de fonctionnement du Parlement arabe et l'importance de la coopération et de la coordination afin de réaliser ses objectifs dans la défense des causes arabes, outre la question du prochain Sommet arabe", a précisé le communiqué.

Pour rappel, le Parlement arabe a organisé, jeudi, la deuxième séance de la 2ème session de la 3ème législature du Parlement arabe, présidée par M. Al Asoomi au siège de l'Assemblée nationale jordanienne, a conclu la source.