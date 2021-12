Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, supervisera jeudi au siège de l'Ecole supérieure de la Magistrature (ESM) à Alger, l'ouverture des travaux de la réunion du comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

L'ouverture des travaux verra la participation de cinq (5) membres du Gouvernement directement concernés par la réinsertion sociale des détenus à savoir, les ministres de l'Education nationale, de la Formation et de l'enseignement professionnels, des Affaires religieuses et des wakfs , de la Pêche des productions halieutiques et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro entreprise, précise la même source.

D'autres secteurs ministériels dont la Solidarité nationale, la famille et la condition de la femme, l'Agriculture et le développement rural et l'Emploi, le travail et la sécurité sociale seront représentés par leurs secrétaires généraux.

Le comité s'attèlera, lors de cette réunion, à la présentation et à l'évaluation des actions réalisées et au débat des propositions formulées par les différents secteurs ministériels en vue de booster l'opération de réinsertion sociale des détenus.

Ce comité interministériel comprend 20 représentants relevant des secteurs ministériels et de la société civile activant dans le domaine de la réinsertion sociale des détenus.

Créé en vertu du Code de l'organisation pénitentiaire, ce comité dont les missions ont été définies par le décret exécutif du 8 novembre 2005, a été chargé essentiellement "de cordonner l'action des départements ministériels et autres organes et de proposer des mesures susceptibles d'améliorer les méthodes de rééducation et de réinsertion sociale des détenus". Il doit également "proposer toute activité tendant à la prévention et à la lutte contre la délinquance".