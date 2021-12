L’impérative utilisation rationnelle des ressources hydriques en régions sahariennes a été soulignée, mercredi à Ouargla, par le directeur général de l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), Mohamed Dramchi. S’exprimant lors de l’inauguration du nouveau siège de l’Agence du bassin hydrographique du Sahara (ABH-Sahara), en présence des autorités locales, M. Dramchi a affirmé qu’il appartenait de "rationnaliser l’exploitation de l’abondante ressource en eau disponible dans les régions sahariennes et susceptible de satisfaire, pour de longues années, les besoins de la population et des activités de développement". L’Etat accorde un grand intérêt au développement de l’Agriculture en régions sahariennes, un objectif irréalisable sans de bonnes méthodes d’utilisation rationnelle de la ressource hydrique, a souligné M. Dramchi. Occupant une surface de 3.326 m2 au niveau de la zone des équipements publics à Ouargla, le nouveau siège de l’ABH-S, composé de trois étages, dispose notamment de 38 bureaux, une salle de conférence de 200 places et un parc-auto, s elon sa fiche technique.