Les travaux de renouvellement du système d’alimentation en eau potable de la commune de Chelghoum Laid (Sud de Mila) et la région de Sidi Zerrouk dans la commune de Rouached (au Nord), seront bientôt lancés, at-on appris mercredi auprès des services de la Direction des ressources en eau (DRE). Selon le chef du service d'alimentation en eau potable de cette direction, Fatah Lekhal, les travaux de renouvellement et de réhabilitation du système d'alimentation en eau potable du centre de la commune de Chelghoum laid, divisé en quatre secteurs, sera entamé dans quelques jours. Les travaux cibleront, en premier lieu, le secteur n 3 qui a reçu l'aval pour le lancement des travaux, en attendant la finalisation des procédures liées à la désignation d'une entreprise pour la réalisation des travaux du secteur n 2, et ce, au profit de près de 46 000 âmes. S’agissant des secteurs n 1 et 4, les procédures administratives sont en cours, a-t-il affirmé , rappelant qu’une opération consistant en la réhabilitation du système d’adduction et des ouvrages de stockage de l’eau de la commune de Chelghoum Laid, a ét é réalisée dans le cadre du même projet pour une enveloppe financière estimée à 550 millions de DA. Selon M. Lekhal, ce projet "important" qui aura un impact positif sur les habitants de cette région, l’une des grandes villes de la wilaya de Mila en termes de démographie, contribuera une fois les travaux des 4 secteurs achevés, à l’élimination des fuites importantes enregistrées sur le réseau de distribution au centre de Chelghoum Laid et d’améliorer l’alimentation en eau au profit des citoyens. Le parachèvement de ce même projet, a ajouté le même responsable, permettra de mettre fin aux dangers des maladies à transmission hydrique. Dans la commune de Rouached (Nord de Milia), plus exactement dans la zone de Sidi Zerrouk, l’une des zones d’ombre de cette collectivité locale, l’aval a été donné pour le lancement du projet de renouvellement du réseau d’eau potable pour un montant de l’ordre de 17 millions DA et cela dans le but d’améliorer la distribution de l’eau potable en faveur de près de 1700 âmes, a indiqué la même source.