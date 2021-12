Un total de 30 opérateurs économiques ont pris part mercredi au salon des exportations dédié aux entreprises visant à entamer leur aventure dans ce domaine ou à renforcer leur place sur le marché extérieur, ouvert mercredi à la maison de la culture de Bejaia, a-t-on appris des organisateurs.

L'événement entend créer un espace de rencontre et d’échanges entre les promoteurs locaux et les institutions spécialisées dans le créneau, qu’il s’agisse des douanes, des prestataires de services, notamment les incubateurs de start-up, ou d’organismes spécialisés dans l’acte d’exportation à l’instar de l'Agence Nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) et de la Compagnie Algérienne d'Assurance de Garantie des Exportations (Cagex), tous réunis, durant deux jours pour faire le point sur les voies et moyens de renforcer les capacités locales voire nationale en matière d’exportation. Parallèlement au salon, organisé par la chambre de commerce et d'industrie et la direction du commerce de la wilaya, il est prévu une journée technique relative à la question et ouvert principalement aux experts, ceux du secteur du commerce et de l’université entre autres, pour expliquer et éclairer sur les dispositifs légaux, régissant les exportations, les aides et les appuis des pouvoirs publics pour se faire et les instruments mis à la disposition des promoteurs pour aller de l’avant, a-t-on appris des organisateurs. Bejaia, dans ce contexte, sans être une wilaya pilote accumule, néanmoins, une expérience nonnégligeable en la matière, ses opérateurs à l’instar de Cevital ou des unités de lièges de la région ayant déjà balisé la route. Beaucoup d’autres opérateurs leur ont emboîté le pas. Le cas vaut essentiellement pour les producteurs de figues sèches et d’huile d’olive, mais pas seulement, le caroube de l’entreprise Ouasdi, ou des producteurs de laine de la région, se sont déjà fait un label international, rappelle-t-on. En fait, il est difficile de quantifier l’ampleur et la variété des produits locaux exportés, non soumis depuis 2017 à l’établissement, pour les exportateurs locaux, de certification d’origine et qui offraient un véritable baromètre d’appréciation, reconnaît-on à la chambre de commerce de Bejaia. Désormais, les échanges en direction du monde arabe, de l’Afrique et de l’Europe ne sont plus comptabilisés localement et bride un tantinet la valeur réelle et la variété des marchandis es exportées. Pour autant d’aucuns affirment que "le potentiel est immense, il y’a juste lieu de l’identifier et de la promouvoir", a souligné le directeur de la chambre, Abdelaziz Hail.