La wilaya de Mostaganem a commémoré, mercredi, le 67e anniversaire de la mort du chahid Bordji Omar, un des principaux artisans du déclenchement de la glorieuse guerre de libération dans la région de la Dahra.

La cérémonie, à laquelle ont assisté des autorités civiles et militaires et des membres de la famille révolutionnaire, a donné lieu à la levée des couleurs nationales, la lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhada au cimetière et la pose d’une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative au douar "Ouled Hadj" relevant de la commune de Benabdelmalek Ramdane .

Une exposition de photos mettant en exergue le parcours combattant et révolutionnaire du chahid Bordji Omar et des martyrs de la région dont Benabdelmalek Rmadane (1928-1954), Bordji Kaddour (1931-1954) a été organisée à la maison de Bordji Omar dans la commune de Benabdelmalek Ramdane outre une exposition de livres historiques et de films de guerre.

Le programme de commémoration de cet anniversaire historique comprend également la projection du film documentaire "Cassaigne camp de la mort", réalisé par Mustapha Abd errahmane, à la salle du cinéma "Hamada" au centre-ville de Mostaganem. Bordji Omar (1923-1954), un des grandes figures de la glorieuse révolution dans la région de Dahra à Mostaganem.

Il a commencé son parcours politique en 1942 au Parti du peuple algérien (PPA) puis l'Organisation spéciale (OS) en 1948.

A la veille du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, il a travaillé en coordination avec le chahid Benabdelmalek Ramdane, membre du "Groupe des 22" historique et responsable national de la partie-ouest du pays.

D'août à octobre 1954, feu Omar Bordji a tenu plusieurs réunions avec des militants et des responsables de branche dans la région de la Dhahra, dont la plus importante la réunion préparatoire qui s'est tenue à oued Arys près d'Ouled Hadj rassemblant 350 moudjahid et qui a été consacrée à la répartition des taches en prévision du déclenchement de la révolution du 1er novembre.

Chahid Bordji Omar est tombé au champ d’honneur le 22 décembre 1954 en compagnie du chahid Bordji Kaddour, dans un accrochage avec l’armée coloniale française dans la commune de Sidi Lakhdar (est de Mostaganem), selon des sources historiques.