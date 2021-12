L'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (Algex) a annoncé la tenue, du 8 au 11 janvier prochain, à Oran, du Salon d'échanges et d'investissements commerciaux algéro-turc, s’inscrivant dans la dynamique de la relance des activités économiques et le développement d’échanges d’investissements et commerciaux entre les deux pays.

Placé sous l'égide du ministre du Commerce et de la promotion des exportations, ainsi que le wali d'Oran, l'évènement organisé par SOS Event en partenariat avec Algex, aura lieu au Centre des Conventions Ahmed Benahmed à Oran, a précisé Algex sur son site web.

Soulignant la participation d'une "importante" délégation d’hommes d’affaires turcs, de renommée internationale et de différents secteurs d’activités, Algex a, à cet effet, invité les opérateurs économiques à participer à ce Salon professionnel.

Le salon verra également la participation de nombreuses entreprises locales et internationales activant dans différents secteurs à l'instar de l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, textile, et rassemblera une panoplie d’investisseurs, opérateurs économique et spécialistes afin de leurs permettre d'effectuer "une prospection intensive et approfondie des opportunités d'investissement mutuelles sur la base du principe gagnant-gagnant".

L'objectif de la tenue de cet évènement vise, entre autres, la contribution au développement de l'économie nationale des deux pays et le jumelage, dans différents secteurs, ainsi que le développement des accords de coopération et l'échange d'expériences et de nouvelles technologies entre l'Algérie et la Turquie, explique Algex.

Elle a, par ailleurs, rappelé que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint quatre milliards dollars en 2018 et 2019, avant de baisser à trois milliards dollars en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19.

Ces chiffres, souligne Algex, ont permis à la Turquie de devenir le cinquième partenaire commercial de l'Algérie, ajoutant que l'Algérie demeure le deuxième plus grand partenaire pour la Turquie en Afrique.

Les investissements turcs en Algérie suivent une courbe ascendante, d'autant que la Turquie occupe la première place en termes d'investissements directs étrangers (IDE) en Algérie, avec un équivalent de 3,5 milliards de dollars, alors que le nombre des entreprises turques en Algérie s'élève à plus de 800 entreprises, note la même source.