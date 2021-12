Les mesures exceptionnelles prévues dans le cadre de l’ordonnance 21-21 au profit des employeurs, pour les accompagner et leur permettre de contribuer à la mise en œuvre du programme de relance économique, ont été mercredi au centre d’une rencontre organisée mercredi à Adrar.

Placée sous le signe de "La sécurité sociale, un acteur essentiel dans la relance économique", cette rencontre, qui s’est déroulée en présence des représentants locaux des Caisses de sécurité sociale, d’opérateurs économique et de professionnels, a été une occasion de mettre en exergue les mesures exceptionnelles relatives notamment à la suppression des pénalités de retards et l’échelonnement du paiement des cotisations à la sécurité sociale, en cette conjoncture exceptionnelle difficile induite par la pandémie de Covid-19.

Animée par des responsables des antennes locales de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), de la Caisse nationale d’assurances sociales des non-salariés (CASNOS) et de la Caisse nationale des congés payés et du chômage-Intempéries des secteurs du bâtiment, travaux publics et l'Hydraulique (CACOBATPH), la rencontre a permis aux participants de débattre de l’impact des mesures exceptionnelles sur la relance économique.

Lors de la cette rencontre des opérateurs économique ont bénéficié des explications concernant les modalités de paiement des cotisations, en soulignant le rôle important de la numérisation dans l’amélioration des prestations destinées aux employeurs affiliés aux Caisses de sécurité sociale.