Le ministre des Ressources en eau et de la sécurité hydrique, Karim Hasni, a exhorté tous les responsables relevant de son secteur, de prendre en charge et de répondre, à toutes les doléances et requêtes des citoyens, notamment celles transmises par l'instance du Médiateur de la République et ses délégués locaux.

Dans une note adressée aux responsables des entreprises sous la tutelle de son département ministériel (ADE, ONA, ANBT, AGIRE, ONID, ANRH), ainsi qu'aux directeurs des Ressources en Eau des wilayas, dont l'APS a obtenu une copie, le ministre a souligné qu'il a été informé, par envoi du Premier Ministre, qu'un nombre "important" de requêtes et de doléances de citoyens, qui ont été transmises par l'instance du Médiateur de la République et ses délégués locaux, "demeurent sans réponse ou sans réaction de leur part".

"L'état récapitulatif élaboré par cette instance, fait apparaitre que sur 579 requêtes transmises par les délégations de M. le Médiateur de la République à vos services durant l'exercice en cours, 334 n'ont reçu aucune réponse à ce jour", déplore le docume nt.

A cet effet, M. Hasni a souligné "le grand intérêt" qu'attache les hautes autorités du pays à l'écoute et à la prise en charge des préoccupations des citoyens, rappelant qu'ils (citoyens) "disposent du droit constitutionnel d'adresser des pétitions à l'administration, laquelle a l'obligation, de ce fait, d'y répondre dans un délai raisonnable".

Ainsi, le ministre a ordonné les responsables de son secteur de "procéder, dès réception de cette note, à la prise en charge et la réponse à toutes les requêtes reçues dans ce cadre", ainsi que "de transmettre à mon cabinet, sous huitaine, un état détaillé des doléances qui vous ont été transmises par l'instance du Médiateur de la République et ses délégués locaux".