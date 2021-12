Le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels, Yacine Merabi a affirmé, mardi à Alger, que le secteur œuvrait à satisfaire les besoins du secteur économique en main d'œuvre qualifiée.

Intervenant à l'ouverture de la 2e édition du Salon national de l'innovation au Centre international des conférences (CIC) «Abdellatif Rahal», le ministre a souligné que le secteur de la formation professionnelle «œuvre à satisfaire les besoins du secteur économique en main d'œuvre qualifiée dans les différentes branches professionnelles», ajoutant que le nombre de stagiaires diplômés du secteur s'est élevé à 316.409 durant l'année scolaire 2020-2021».

Il a évoqué également le rôle des opérateurs économiques dans l'appui et l'accompagnement des porteurs de projets innovants pour faire aboutir ces projets, et partant concourir au développement durable, mettant en avant l'importance de breveter les innovations des diplômés du secteur de la formation professionnelle parmi les porteurs de projets.

M. Merabi a rappelé, dans ce sens, les programmes et la po litique engagée par le secteur pour assurer une formation de qualité dans le cadre du service publique, visant à permettre aux diplômés de la formation professionnelle d'acquérir des compétences les habilitant à accomplir leur rôle dans le développement durable et la relance économique.

A cet effet, le ministre a indiqué que la nomenclature des spécialités de la formation professionnelle renfermait 495 spécialités réparties sur 23 branches professionnelles couvrant les principaux domaines d'activité de l'économie nationale, citant la programmation de 98 spécialités réparties sur 7 branches techniques.

Il a rappelé, en outre, que le nombre des établissements de la formation professionnelle s'élevait à 1207 établissements à l'échelle nationale, outre les centres d'excellence de la formation professionnelle dans certaines spécialités en cours de réalisation dans le cadre du partenariat avec les entreprises économiques.

Par ailleurs, M. Merabi a cité la convention signée entre le ministère chargé des micro-entreprises pour l'introduction de l'entrepreneuriat dans les programmes de formation, une formation devant être couronnée par un certificat de qualification en faveur des jeunes porteurs d'idées ou de projets.

Dans une déclaration à la presse en marge du Salon, le ministre de l'Enseignemen t supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a dévoilé «la préparation d'un cadre réglementaire devant consolider les ponts de coopération entre l'Université et son environnement économique, et ce en vue d'encourager et d'accompagner les jeunes porteurs de projets en matière d'innovation dans diverses spécialités répondant aux exigences du secteur économique».