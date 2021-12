Le groupe d’hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT) se verra confier la gestion de l’hôtel de wilaya de Laghouat à Ain-Madhi, a annoncé mardi le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hammadi.

«Il a été convenu avec les autorités locales de confier la gestion de l’hôtel de wilaya à Ain-Madhi au groupe d’hôtellerie, tourisme et thermalisme», a affirmé M.Hammadi, lors de sa visite de travail d’une journée dans la wilaya de Laghouat. Il a ajouté que «cette structure hôtelière est susceptible de contribuer à l’attrait touristique de la région d’Ain-Madhi, siège du califat général de la Tariqa (confrérie) Tidjania, une importante destination spirituelle pour de nombreux adeptes de la confrérie à travers le monde».

Hammadi a mis l’accent, dans ce cadre, sur le développement des infrastructures hôtelières dans cette wilaya qui dispose actuellement de huit (8) hôtels seulement totalisant 425 lits, faisant remarquer que cette capacité, dans une région aussi importante, est «inadmissible».

Il a appelé, de ce fait, les opérateurs privés à lancer davantage de projets touristiques dans l a région.

Le ministre s’est, par ailleurs, félicité de la délimitation par les autorités locales de trois zones d’expansion touristique (ZET), sur une superficie globale de 110 hectares, au niveau des communes de Laghouat, Aflou et Ain-Madhi, susceptibles de contribuer à l’impulsion du tourisme dans la wilaya. Le ministre a révélé, par ailleurs, que «le département du Tourisme envisage de lancer, en coordination avec le ministère des transports, des dessertes aériennes à destination de pays africains, en vue de faciliter les déplacements des visiteurs et adeptes de la confrérie Tidjania vers le siège du califat général à Ain-Madhi».

S’agissant de l’artisanat, M. Hammadi a indiqué que ce secteur a généré cette année plus de 1.000 emplois dans la wilaya de Laghouat, à la faveur du lancement par des artisans locaux de nombreux projets.

Des orientations ont été données pour consacrer, au niveau de chaque structure hôtelière, un stand dédié à l’exposition-vente de produits artisanaux de la région, en plus de l’acquisition, dans le cadre de la solidarité intersectorielle, de produits de l’artisanat au profit des nouvelles institutions publiques. Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a inspecté, lors de cette visite de travail, l’établissement hôtelier public «Marhaba» à Laghouat, totalisant 70 chambres, et qui a bénéficié d’une opération de réhabilitation.

Un hôtel privé de 32 chambres, devant entrer en service au début de l’année prochaine, a fait aussi l’objet de la visite du ministre qui s’est rendu également à la Maison de l’Artisanat pour s’enquérir des modèles de produits d’artisanat de la région.

Sur site, le ministre du tourisme s’est engagé à accompagner les artisans qui contribuent à la promotion du patrimoine culturel de la région.