La ministre de l’Environnement, Samia Moualifi, a annoncé, mardi à Oran, que trois enveloppes d’un montant total de 300 millions DA ont été octroyées à trois projets environnementaux dans la capitale de l’ouest du pays.

Il s’agit d’un montant de 150 millions DA destiné à l’aménagement et à la réhabilitation de la zone humide « Daya Morsli «, un autre de l’ordre de 100 millions DA pour revaloriser la forêt du millenium et un troisième montant de 50 millions DA affecté au le tri sélectif des déchets, a souligné la ministre, lors d’une visite d’inspection de projets relevant de son secteur dans la wilaya, suivie par une rencontre avec les associations environnementale et des représentants de la société civile locale.

Mme Moualfi a indiqué que ces enveloppes financières sont inscrites dans le cadre du Fonds de l’environnement et du littoral, relevant de son département ministériel.

Ces montants devront contribuer à la préservation des richesses environnementales, à la réalisation d’un développement durable dans le domaine de l’environnement et à promouvoir le tri sélectif des déchets et leur recyclage.

En inspectant le projet d’aménagement de la zone humide « Daya Morsli «, relevant de la commune d’Es-Sénia, qui a nécessité un montant de 150 millions DA, la ministre a insisté sur « l’importance de réhabiliter ce genre de zones qui représentent un réservoir du patrimoine environnemental en Algérie et ce, dans le cadre de la concrétisation efficace de la stratégie nationale visant la préservation des zones humides «.

Le wali, Said Sayoud, a indiqué que la wilaya contribuera également de manière significative à la réhabilitation de cette zone humide, qui a connu une détérioration importante ces dernières années en raison du laisser-aller et du déversement des eaux usées.

A cet égard, il a souligné que des travaux sont actuellement en cours pour détourner définitivement les canalisations d’assainissement de cette zone protégée et les équiper en prévision des prochains Jeux méditerranéens, prévus l’été prochain à Oran, ajoutant que ces travaux d’aménagement sont en partie pris en charge par un investisseur privé de la région.

Au niveau de l’unité de transformation des papiers usagés de l’entreprise « General emballage «, basée dans la commune de Hassi Ben Okba, la ministre a suivi une présentation sur le tri sélectif dans le cadre de l' économie circulaire.

Cette présentation a mis en exergue l'implication de jeunes investisseurs dans ce domaine pour faire des déchets une source de richesses.

« L'Etat vise à faire de la collecte des déchets une source de recettes hors-hydrocarbures en s'appuyant également sur les secteurs de l'agriculture, du tourisme, de l'environnement et des énergies renouvelables «, a indiqué la ministre, tout en évoquant la volonté de concrétiser les bases d'une économie circulaire et d’une économie verte.

Elle a également appelé à encourager les jeunes investisseurs et les entreprises émergentes pour investir sur le terrain et sensibiliser les citoyens au tri sélectif de leurs déchets.