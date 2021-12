La 9e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue vendredi, sera marquée par le choc entre le leader du CR Belouizdad sur le terrain de son poursuivant direct l'US Biskra, alors que deux derbies alléchants seront au menu : ES Sétif - CS Constantine et NA Husseïn-Dey - MC Alger.

Auteur de trois succès de rang, le Chabab (1er, 17 pts), sera face à un véritable test dans la capitale des "Zibans", contre une équipe de Biskra, qui reste sur un parcours sans faute à la maison, avec un bilan de 12 points sur 12 possibles.

L'enjeu sera important, d'autant que chacune des deux formations tentera de décrocher à un bon résultat : si le CRB aura à cœur de revenir avec au moins le point du match nul, l'USB visera la victoire pour reprendre son fauteuil de leader.

Le CS Constantine (3e, 14 pts), qui surfe sur une belle série de 5 matchs sans défaite, effectuera un déplacement périlleux à Sétif pour croiser le fer avec l'Entente (5e, 13 pts), dans un derby de l'Est qui s'annonce équilibré et indécis. Les Constantinois, dirigés sur le banc par Chérif Hadjar, devront sortir le grand jeu po ur piéger les Sétifiens, qui ne jurent que par la victoire, pour se racheter de leur défaite le week-end dernier à Alger face au MCA (2-0).

L'Olympique Médéa (3e, 14 pts), battu à Constantine (1-0), abordera la réception du Paradou AC (7e, 12 pts) avec l'intention de se réconcilier avec son public, même si sa mission ne s'annonce pas facile devant la deuxième meilleure équipe à l'extérieur (6 points sur 6 possibles).

Au sud du pays, la JS Saoura (5e, 13 pts), retombée dans ses travers après la défaite concédée chez le champion sortant le CRB (1-0), n'aura à priori, pas de difficultés pour renouer avec la gagne, en recevant la lanterne rouge le NC Magra (4 pts), qui reste sur une surprenante défaite à domicile face au RC Arbaâ (1-2).

Un succès des gars de Béchar, leur permettra éventuellement de rejoindre le podium.

De son côté, le MC Alger (7e, 12 pts), sera au rendez-vous avec le derby algérois face au NA Husseïn-Dey (10e, 10 pts), dans un duel qui reste ouvert à tous les pronostics.

Dirigé à titre intérimaire par Chérif Abdesslam, après la démission de Karim Zaoui, le Nasria se doit de réagir après une mauvaise série de trois matchs sans victoire.

De son côté, le Mouloudia est appelé à confirmer son réveil, quelques jours après son succès décroché face à l'ESS (2-0), précédé par un match nul à Médéa (0-0).

Auteur d'un seul point, lors des deux derniers matchs, l'USM Alger (9e, 11 pts), n'aura plus droit à l'erreur, à l'occasion de la réception du MC Oran (13e, 6 pts), d'autant que l'entraîneur français des "Rouge et Noir" Denis Lavagne est sur un siège éjectable.

Rien ne va plus pour le MCO, qui ne compte qu'une seule victoire décrochée lors de la journée inaugurale sur le terrain du CSC (1-0).

Depuis, les "Hamraoua" n'ont cessé d'enchaîner les contre-performances, qui ont entraîné le départ de l'entraîneur Azzedine Aït Djoudi, remplacé par le Suisso-tunisien Moez Bouakaz, un changement qui n'a pas encore provoqué le déclic escompté.

La JS Kabylie (11e, 7 pts), qui a réussi à signer son premier succès de la saison en venant à bout du HB Chelghoum-Laïd (1-0) lors de la précédente journée, sera devant une belle occasion d'enchaîner une deuxième victoire, en accueillant le RC Relizane (13e, 6 pts).

Seule équipe à n'avoir enregistré aucune victoire pour le moment, le promu du HB Chelghoum-Laïd (16e, 4 pts), devra impérativement relever la tête et se révolter à la maison devant l'ASO Chlef (13e, 6 pts).

Enfin, le RC Arbaâ (11e, 7 pts) tentera de confirmer son premier succès de la saison, décroché à Magra (2-1), en affrontant au stade de Boufarik le WA Tlemcen (16e, 4 pts), aute ur d'un début de saison catastrophique avec un triste bilan d'une seule victoire, un nul, et six défaites.

Le programme des matchs

Programme des rencontres de la 9e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévues vendredi :

US Biskra - CR Belouizdad 15h00

NA Husseïn-Dey - MC Alger 15h00

RC Arbaâ - WA Tlemcen 15h00

O. Médéa - Paradou AC 15h00

HB Chelghoum-Laïd - ASO Chlef 15h00

ES Sétif - CS Constantine 16h00

JS Kabylie - RC Relizane 17h00

JS Saoura - NC Magra 17h00

USM Alger - MC Oran 18h00

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 17 8

2). US Biskra 16 7

3). CS Constantine 14 7

--). Olympique Médéa 14 8

5). JS Saoura 13 7

--). ES Sétif 13 8

7). Paradou AC 12 5

--). MC Alger 12 7

9 ). USM Alger 11 7

10). NA Husseïn-Dey 10 8

11). JS Kabylie 7 6

--). RC Arbaâ 7 8

13). ASO Chlef 6 7

--). MC Oran 6 8

--). RC Relizane 6 7

16). HB Chelghoum Laïd 4 8

--). WA Tlemcen 4 8

--). NC Magra 4 8.