La 2ème édition du concours du meilleur produit et de l'audit du meilleur service client en Algérie, "Elu produit de l'année" et "Elu meilleur service client de l'année", pour l'exercice 2022 a été lancée, mercredi à Alger, ont indiqué les organisateurs précisant que les produits et services lauréats seront annoncés avant le début du mois de Ramadhan. Lors d'une conférence de presse, le Country manager de Produit de l'année Algérie, Youssef Othmani, a précisé que les inscriptions pour "Elu produit de l'année" ont débuté, sur le site-web dédié au concours, ajoutant que la validation de la représentativité des catégories de produits inscrits se fera par un comité d'experts composé de représentants des associations de protection des consommateurs, des chambres de commerce et des médias. L'étude qui permettra d'élire le meilleur produit de l'année sera confiée à un bureau d'étude indépendant, en l'occurrence IMMAR, qui se basera sur un échantillon de 2.400 personnes âgées de plus de 18 ans et issues de différentes wilayas du pays (18 wilayas l'année dernière) qui noteront les prod uits sur trois critères : l'attractivité du produit (packaging,

marketing de la marque et son histoire), l'innovation (ce qui les distingue) et l'intention d'achat (principalement liée au prix), a expliqué le responsable. Les produits sélectionnés seront, en outre, testés par 100 foyers avant de passer à la phase finale qui consiste au vote ouvert, à partir de la fin du mois de janvier 2022, à l'ensemble des consommateurs algériens à travers l'application mobile poy-dz, "téléchargeable gratuitement sur les stores dès que l'étude sera finalisée", a indiqué M. Othmani.

Concernant l'attribution du label du meilleur service client de l'année, le concept est différent, puisque qu'il s'agira pour le bureau d'étude d'auditer des services client d'opérateurs dans le domaine des services (Télécoms, banques, assurances et autres) sur plusieurs critères : qualité d'accueil, réactivité aux messages et appels, propreté des agences, système de gestion des files d'attente, ce qui permettra de déterminer le meilleur service client dans chaque domaine, a détaillé le CM de l'entité organisatrice. Les deux labels "Elu produit de l'année" et "Elu meilleur service client de l'année" sont attribués dans plus de 40 pays répartis sur tous les continents et l'Algérie fait partie des quatre pays africains qui les ont adopté, rappellent les organisateurs.