La direction de distribution d'électricité et de gaz de Sidi Abdallah (Alger), organise mercredi et jeudi une caravane de sensibilisation à l'utilisation sécurisée et rationnelle de l'électricité et du gaz, a indiqué un communiqué de la Direction générale.

Le coup d'envoi de la caravane sera donné depuis le siège de la direction pour sillonner toutes les communes couvertes par cette direction à savoir Mahelma, Rahmania, Douera et Tassala El Merdja (Mercredi), Zéralda, Staouali et Souidania (Jeudi).

Le PDG de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG) (Filiale Sonelgaz) supervisera le lancement de cette caravane.

L'opération comprendra des orientations et des conseils ainsi que la distribution de dépliants pertinents.

Cette caravane sera animée par une équipe de spécialistes et de professionnels relevant de la direction de distribution de Sidi Abdallah en présence des représentants de quartiers et de la société civile.