Une somme d'un milliard de livres a été débloquée, mardi par le gouvernement britannique pour venir en aide aux entreprises les plus touchées par les conséquences du variant Omicron, après des semaines de pressions des représentants sectoriels.

Avec l'envolée des cas de Covid-19 liés au variant Omicron, «les gens se montrent à raison plus prudents dans leur vie quotidienne, ce qui se ressent sur notre secteur de l'hôtellerie-restauration, les loisirs et le secteur culturel lors de ce qui est d'ordinaire la période la plus chargée de l'année», a souligné le Premier ministre britannique Boris Johnson dans un communiqué.

En Angleterre, les entreprises des loisirs et de l'hôtellerie-restauration, ces dernières déplorant entre 40 et 60% de pertes de chiffre d'affaires comparé à un décembre normal, pourront bénéficier d'indemnités allant jusqu'à 6.000 livres par lieu. «Plus de 100 millions de livres de fonds seront mis à disposition pour les autorités locales pour intervenir auprès d'autres entreprises», détaille le communiqué du Trésor.

Le gouvernement prendra également en charge les congés maladie liés à la Covid pour les PME à travers le pays et 30 millions de livres de plus de fonds seront rendus disponibles à travers un fonds de reprise pour la culture.

De nombreuses entreprises de la restauration ou du petit commerce, notamment dans les quartiers d'affaires ou de transit, ont vu leur chiffre d'affaires fondre avec l'incitation gouvernementale à travailler de la maison pour contrer la propagation fulgurante du variant.