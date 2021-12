Le groupe pétrolier norvégien Aker BP va racheter les actifs pétro-gaziers du suédois Lundin Energy, un mariage à plus de 12 milliards d'euros qui donnera naissance à un nouveau poids lourd en Norvège derrière le géant Equinor. «La compagnie née de la fusion deviendra le second plus gros producteur de pétrole et de gaz sur le socle continental norvégien», ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué. Aker BP reprendra les actifs pétro-gaziers que possède Lundin pour environ 125 milliards de couronnes (12,4 milliards d'euros) en numéraire (à hauteur de 2,2 milliards de dollars) et en actions.

L'actuel Aker BP est lui-même né d'une fusion entre les actifs norvégiens d'Aker, la holding de l'homme d'affaires norvégien Kjell Inge Rkke, qui en détient aujourd'hui 37,14%, et du géant britannique BP, qui possède 27,85%. Entièrement axé sur la Norvège, plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest, le nouvel Aker BP devrait produire plus de 400 millions de barils équivalent-pétrole (Mbep) en 2022. Avec des réserves estimées à 2,7 milliards de barils, la production pourra it être portée à plus de 500 millions de barils équivalent-pétrole en 2028 grâce à la mise en production de nouveaux gisements, indiquent les deux groupes.