Le gouvernement canadien a annoncé mardi qu'il contesterait les droits compensatoires et antidumping imposés fin novembre par les Etats-Unis sur ses produits du bois d'oeuvre, et a exhorté une fois de plus Washington à cesser d'imposer ces droits, «injustifiés» selon Ottawa.

«Le Canada demeure extrêmement déçu que les Etats-Unis aient (...) presque doublé le taux de droit applicable à la plupart des producteurs canadiens de bois d'oeuvre résineux», a déclaré la ministre du Commerce international Mary Ng, dans un communiqué, annonçant contester la mesure. Le mois dernier, Washington a fait passer le taux des droits compensatoires de 8,99% à 17,90%.

Ce contentieux de longue date empoisonne les relations entre ces deux grands partenaires commerciaux depuis plus de 35 ans. Le Canada est un des plus grands exportateurs mondiaux de bois d'oeuvre, son voisin américain étant son premier marché, selon le gouvernement canadien.

Les producteurs américains accusent leurs homologues canadiens d'exporter ce matériau à un prix inférieur aux coûts de production. En août 20 20, l'OMC avait donné raison au Canada.

Le Canada, qualifiant son secteur forestier de «point d'ancrage économique»à travers le pays, a affirmé que ces droits nuisaient «aux collectivités, aux entreprises et aux travailleurs canadiens» et constituaient «une taxe pour les consommateurs américains».

Cette décision politique a été accueillie favorablement par les acteurs canadiens du bois, le conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) «saluant la volonté de la ministre» par la voix de son PDG Jean-François Samray.

Ce dernier, cité par l'agence AFP, a toutefois précisé s'attendre «à ce que le gouvernement fédéral mette en place des mesures plus dynamiques et musclées». «Pour avoir une relance économique durable», il est nécessaire de «trouver une façon de régler le conflit du bois d'oeuvre», a affirmé M. Samray.

La présidente du conseil du commerce de bois d'oeuvre de la Colombie-Britannique a pour sa part promis dans un communiqué de continuer à défendre «vigoureusement» cette industrie, affirmant aussi que «ces droits injustes nuisent non seulement aux entreprises et travailleurs de la Colombie-Britannique, mais aussi aux consommateurs américains». Ce conseil soutient que ces droits constituent une «menace» à la relance économique des deux côtés de la frontière.