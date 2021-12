Les retombées issues de l'exploitation à partir de 2023 du pétrole et du gaz vont servir à accompagner les secteurs productifs et bâtir une économie diversifiée, a révélé mardi le président sénégalais Macky Sall.

Il a fait l'annonce lors du Conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures. Selon M. Sall, ces ressources vont servir à accompagner entre autres les secteurs productifs, l'agriculture, l'élevage, l'éducation et la santé.

''Ce sont des ressources qui devront nous aider à bâtir une économie diversifiée apte à répondre aux aspirations du peuple à mieux vivre et léguer un Sénégal meilleur aux générations futures'', a-t-il souligné. Le président sénégalais a mis en garde les travailleurs, sur les revendications salariales. ''Ce n'est pas parce que l'on va commencer l'exploitation du pétrole et du gaz que chacun va demander le dédoublement de son salaire.

Des syndicats vont poser des préavis. Ce n'est pas du tout ce qui est prévu. Il faut bien le comprendre. Ces ressources, d'abord, ne nous appartiennent pas seuls, mais l'impact que l'on en tirera va améliorer le profil économique du pays'', a-t-il expliqué.

Il a par ailleurs souligné que le pays veut atteindre deux objectifs dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Il s'agit de l'augmentation de la part de l'Etat dans le capital de la Société africaine de raffinage (SAR) de 46% à 49% et l'accès universel à l'électricité.