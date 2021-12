La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a organisé mercredi un exercice de simulation d'un incident industriel au niveau de la Raffinerie d'Alger, située à Sidi Rezine dans la commune de Baraki.

L'exercice qui a consisté en la création d'une situation réelle d'un incendie déclaré sur un pipeline suite à la chute d'une grue, s'inscrit dans le cadre du programme annuel de la Direction centrale Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) du groupe pétrolier et gazier algérien.

Ont participé à cet exercice dont le but est, principalement, la gestion de l'urgence et le renforcement de la coordination entre différents services, des agents de la Protection civile, de la Gendarmerie nationale et les services hospitaliers du CHU Salim-Zemirli.

Pour rappel, Sonatrach et le groupe China petroleum Engineering and Construction (CPECC) avaient signé en 2016 un contrat de 45 milliards de dinars pour réaliser les travaux de réhabilitation de cette raffinerie, inaugurée officiellement en février de l'année 2019.