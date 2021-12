Le Conseil de la nation tiendra jeudi à partir de 10h00 une séance plénière consacrée aux questions orales adressés aux membres du gouvernement, a indiqué mercredi un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Les questions au nombre de 11 seront adressées aux ministres de la Formation et de l'Enseignement supérieur, de l'Industrie, des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et de l'Environnement, précise-t-on de même source.