Le pilote espagnol Marc Marquez, qui souffre de troubles de la vision depuis une chute à l'entraînement, a reçu le feu vert pour poursuivre sa préparation de la saison 2022, après des examens ophtalmologiques rassurants, a annoncé mercredi son écurie. « Les examens réalisés ont montré que les progrès ont été jugés favorables, et par conséquent, Marquez continuera à suivre un traitement conservateur au cours des prochaines semaines.

La situation n'empêche pas le pilote de poursuivre son plan d'entraînement pour se préparer physiquement à une nouvelle saison», a expliqué l'écurie Honda. L'Espagnol de 28 ans souffre d'un épisode de diplopie (ndlr : double vision) depuis une chute à l'entraînement, en moto-cross, subie fin octobre, juste avant le Grand Prix du Portugal.

A la suite de cette chute, l'octuple champion du monde n'a pas disputé les deux dernières manches de la saison, puis a fait l'impasse sur les essais de Jerez, en décembre. Marquez avait manqué toute la saison 2020, ainsi que les premières courses de 2021 à cause d'une grave blessure au bras droit, contractée lors d'une c hute en course.

En 2022, il a remporté trois courses, pour finir à la 6e place du Championnat du monde, et semblait progressivement retrouver son niveau d'avant son accident l'an dernier. Le sextuple champion du monde de MotoGP avait déjà vu sa vision affectée par un épisode de diplopie en 2011, à la suite d'une chute lors du GP de Malaisie (en Moto2). Une chute qui l'avait contraint à mettre un terme à sa saison.