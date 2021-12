Le Rouiba CB s'est imposé devant le CRB Dar Beida sur le score de 60 à 59 en match comptant pour la mise à jour du calendrier du Championnat d'Algérie de basket-ball, Super-Division (messieurs) groupe B-2, disputé mardi à salle de Rouiba. A la faveur de cette victoire, le Rouiba CB (4 pts) rejoint l'OS Bordj Bou Arréridj et CSMBB Ouargla en tête du groupe B-2, alors que le CRB Dar Beida (3 pts) est troisième avec l'OMS Miliana. Cette rencontre prévue initialement le 11 décembre dernier à Dar Beida pour le compte de la 2e journée de compétition, a été reprogrammée à cause de la défection de l'appareil des 24 secondes, et s'est donc rejouée à Rouiba, selon les règlements en vigueur.

Groupe B-2 / Mardi :

CRB Dar Beida - Rouiba CB 59-60

Classement : Pts J

1. Rouiba CB 4 2

--. OSBB Arréridj 4 3

--. CSMBB Ouargla 4 3

4. OMS Miliana 3 2

--. CRB Dar Beida 3 2