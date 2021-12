La Fédération algérienne de handball (FAHB) a décidé de lever toutes les suspensions prises à l'encontre des dirigeants, techniciens et athlètes, en vue de rétablir un «climat favorable» pour la relance des compétitions, a annoncé l'instance mardi.

«Dans le cadre de la relance des activités de la FAHB et compte tenu des mesures envisagées à cet effet et en vue de rétablir un climat favorable pour un bon déroulement de ces dernières, le Directoire décide la levée de toutes les suspensions prises à l'encontre des dirigeants, techniciens et athlètes», indique un communiqué de la FAHB.

La FAHB, dirigée par un directoire depuis septembre 2021, a repris l'activité sportive début décembre avec la poursuivre l’édition de 2020 de la Coupe d’Algérie et dont le vainqueur de l'épreuve représentera le jeu à sept algérien au Championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes prévu en mars à Arzew, en compagnie de l’ES Arzew, club organisateur. Sur un autre registre, le président du directoire de la FAHB a informé que le lancement du championnat de l’Excellence (Messieurs) de l’exercice 2021-2022, après un arrêt de près de deux ans, aura li eu en janvier prochain, alors que celui des dames est prévu le 24 décembre.