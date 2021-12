Le rameur algérien Sid Ali Boudina a annoncé mercredi dans une déclaration au site officiel de la fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë kayak qu'il s'est fixé pour objectif de «remporter une médaille mondiale» en 2022.

«En février, je disputerai les Mondiaux en salle, puis je prendrai part à la Coupe du monde, prévue en mai, avant de disputer les Championnats du monde en septembre. Mon objectif est de remporter une médaille, lors d'un de ces évènements» a indiqué l'international algérien, qui se trouve actuellement en stage de préparation en France.

«Je suis très satisfait de mes conditions de préparation au Pôle France Aviron, qui se trouve en Loire-Atlantique, plus précisément dans la ville de Nantes» a-t-il encore précisé. Boudina, qui avait représenté les couleurs nationales à Tokyo, lors des Jeux Olympiques de 2020, a tenu «remercier particulièrement le Comite olympique et sportif algérien (COA)», car c'est lui qui a «rendu possible ce stage» de préparation à l'étranger. Prévus du 25 au 26 février 2022 à Hambourg (Allemagne), les prochains Championnats du Monde d'aviron «Indoor», se dérouleront finalement à distance, sous un format 100% connecté, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans un premier temps, la fédération internationale «World Rowing» qui organise la compétition avait imaginé ces Championnats dans un format virtuel hybride, mais a dû revoir ses plans, en raison du COVID-19. Ainsi, comme en 2021, les concurrents s'affronteront à distance, depuis leurs lieux de pratique respectifs. Mais seuls les meilleurs rameurs et rameuses pourront s'offrir une participation à cette édition 2022, car les places seront limitées et les candidats devront suivre le processus de qualification établi. Seuls 15 athlètes par catégorie pourront obtenir le précieux sésame.

Après les Mondiaux en salle, Boudina disputera la Coupe du monde, à Lucerne (Suisse), avant de se rendre à Racice, en République tchèque, qui abritera les Championnats du monde d'aviron, du 18 au 25 septembre 2022.