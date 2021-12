Pourquoi les coups de stress nous donnent l'impression de ne plus pouvoir respirer correctement ? Des chercheurs ont étudié le cerveau de souris et ont trouvé une réponse. Une montée d'angoisse, qu'elle soit brève ou prolongée peut modifier notre façon d'inspirer et d'expirer, au point parfois de donner l'impression qu'on est à court d'oxygène. Pourquoi le stress aurait-il un impact sur nos poumons ? Des chercheurs expliquent le lien entre les deux, dans la revue Neuron.

L'étude américaine du Salk Institute commence par préciser que jusqu'à présent, le lien de coordination entre angoisse et respiration, s'il est courant, n'était pas véritablement connu. Le cerveau conserve de multiples mystères... Mais les chercheurs ont analysé le cortex cérébral de souris en s'attardant sur le noyau parabrachial latéral.

PLUSIEURS NEURONES, UN MÊME CIRCUIT

Ils se sont aperçus que les neurones impliqués dans les émotions négatives, la peur, ou encore la douleur, passaient d'une part via l'amygdale, mais aussi via une autre zone impliquée dans le phénomène de rythme respiratoire, qui s'appelle le complexe de Botzinger.

En résumé, les neurones activés pour la peur, l'angoisse, le stress, ou encore la douleur, utiliseraient un circuit passant par les poumons. De fait, les uns influenceraient les autres, ce qui expliquerait que les émotions négatives soient liées à la respiration. A l'inverse, travailler sur sa respiration est bien connu pour diminuer l'anxiété.

Cela leur a aussi permis de comprendre pourquoi la consommation d'opioïdes pouvait avoir des conséquences néfastes sur la respiration : ces derniers sont utilisés pour lutter contre la douleur mais peuvent être mortels en interrompant le mécanisme naturel de prise d'air.